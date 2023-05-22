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Muharrem İnce hasta mı? Muharrem İnce hastanede mi, hastalığı ne?

Muharrem İnce hasta mı? Muharrem İnce hastanede mi, hastalığı ne?

Gündem Haberleri

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta bir hastanede sedye üzerinden yattığı görüldü. Peki Muharrem İnce hasta mı? Muharrem İnce hangi hastanede? Muharrem İnce hastanede mi, hastalığı ne?

Muharrem İnce hastaneden fotoğraf paylaştı: Bugünü siyasetin dışında bir gündemle geçirdimMuharrem İnce hastaneden fotoğraf paylaştı: Bugünü siyasetin dışında bir gündemle geçirdim

Muharrem İnce hasta mı? Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta bir hastanede sedye üzerinden yattığı görüldü. Peki Muharrem İnce hasta mı? Muharrem İnce hastanede mi, hastalığı ne? Detaylar...

MUHARREM İNCE HASTA MI?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır." dedi.

HASTANEDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

İnce, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim."

Muharrem İnce hasta mı? Muharrem İnce hastanede mi, hastalığı ne?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Muharrem İnce Gündem Politika Haberler

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