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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesi çağrıları yapılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşuluyordu. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı oldu mu ve Muharrem İnce aday mı 2023 soruları gündeme geliyor. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı oldu mu ve Muharrem İnce aday mı 2023 merak ediliyor. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı oldu mu? Muharrem İnce aday mı 2023? Detaylar haberimizdedir…

MUHARREM İNCE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDU MU?

Bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesi istenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için yarın YSK'ya başvuru yapacağını belirtti. Partisinin genel merkezi önünde gençlere seslenen Muharrem İnce, 100 bin imza hedefini hatırlatarak, "Sizden ne istiyorum? Çarşamba günü kardeşiniz, anneniz, babanız, sevgiliniz, arkadaşınız, babaanneniz, anneanneniz, dedeniz, komşunuz kim varsa, ilçe seçim kuruluna gidip imza verdiriyorsunuz." dedi.

Son zamanlarda kendisine yönelik olumsuz kampanya yürütüldüğüne dikkati çeken İnce, şunları kaydetti: "Yarın YSK'ya gidip adaylık için dilekçemi vereceğim. Yarın son gün. Ama çarşamba bir iş başlıyor, 100 bin imza. Çarşambadan pazartesiye kadar biz ne yapacağız? Çarşamba günü bir günde işi bitireceğiz.

Sizden ne istiyorum? Çarşamba günü kardeşiniz, anneniz, babanız, sevgiliniz, arkadaşınız, babaanneniz, anneanneniz, dedeniz, komşunuz kim varsa, ilçe seçim kuruluna gidip imza verdiriyorsunuz. Hadi göreyim sizi, çarşamba gününden itibaren ilçe seçim kurulu başkanlıkları önünde kuyruk oluşturacaksınız."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçimlerdeki başarısını hatırlatan İnce, "Fransa'da Macron nasıl her iki bloku yırtıp attıysa, biz de Türkiye'de bir devrim yapacağız." dedi.

Öte yandan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrılara, "Beni değil, edebiliyorsanız önce benim aday olmamı isteyen insanlarımızı ikna edin. Partimize sadece son 1 haftada üyelik başvurusu yapan 80.000 genci ikna edin. Bu işi başaracağımızdan şüphesi olmayan milyonları ikna edin. Siyasetçi, seçmenin vekilidir; ben onların sesiyim." sözleriyle yanıt vermişti. Bir diğer açıklamasında Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilebileceğini söyleyen İnce, "İkinci tura ben ve Kemal Bey çıkarsak gerçekten çok eğlenceli olur. Ben çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım. Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim" demişti.

MUHARREM İNCE ADAY MI 2023?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesi çağrıları yapılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarın Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yapacağını belirtti. İnce, partisinin genel merkezi önünde toplanan gençlere yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yeni bir seçenek sunacaklarını söyledi.