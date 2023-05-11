Muharrem İnce CHP'ye mi katılacak?

Türkiye'nin kilitlendiği 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine 3 gün kalırken, siyaset arenası alev aldı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini 45 senede görmediğini ifade ederek cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Peki, Muharrem İnce CHP'ye mi katılacak?