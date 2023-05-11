Muharrem İnce CHP'ye mi katılacak?
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Türkiye'nin kilitlendiği 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine 3 gün kalırken, siyaset arenası alev aldı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini 45 senede görmediğini ifade ederek cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Peki, Muharrem İnce CHP'ye mi katılacak?
CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" dedi. Peki, Muharrem İnce CHP'ye mi katılacak?
MUHARREM İNCE CHP'YE Mİ KATILACAK?
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak Memleket Partisi liderine çağrıda bulundu.
"TÜRKİYE'NİN SOFRASINA BEKLİYORUZ"
Paylaşımında Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" dedi. Kılıçdaroğlu, paylaşımına ünlü şarkıcı Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" şarkısını iliştirdi.