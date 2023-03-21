Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yapan ve 100 bin imza toplamak için harekete geçen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce katıldığı televizyon programında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 6'lı Masa'dan iki partiye çağrıda bulunan İnce, "CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapalım" ifadesini kullandı. Gelişme sonrası Muharrem İnce CHP ile birleşecek mi, merak edildi.

MUHARREM İNCE CHP İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Türkiye'nin yönetilemediğini belirten İnce, "Sisi artık darbeci, Musi artık şehir, BAE finansör değil, İsrail katil, çadır satmak ayıp değil. Ekşi sözlüğü kapatıyor. Neden? Hakaret var. Taksim'de cinayet işlendiğinde kapatıyor muyuz? TSK geç kalmış sahaya inmekte. Her gün açıklama yapıyor, geç kalmadık diye. Yorgun bir Erdoğan var. Bu Erdoğan gidecek de, peki bu 6'lı Masa ile bu olur mu? Masa devrildi, kalktı. Mesela Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Ali Dibo'dan Adalet Bakanı olur mu?' Sadullah Ergin'den bahsediyor. Sadullah Ergin şimdi nerede? DEVA Parti'den milletvekillerini belirleyecek komisyonunun temsilcisi. Sayın Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecekti, şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapıyor. Buradan nasıl bir umut çıkar, birisi anlatsın bana" diye konuştu.

Yeni bir ittifak çağrısında da bulunan Memleket Partisi lideri İnce, "Mesela Türkiye'ye ittifak öneriyorum; CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi. Anayasa'nın ilk 4 maddesini tartışmaz, Türk bayrağını tartışmaz, tarikatları tartışmaz" ifadelerini kullandı.