Seçimlere sayılı günler kala Sözcü TV ekranlarına konuk olan Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine seçimden çekilme şartını açıkladı. Gündem olan sözler sonrası Muharrem İnce Canlı izle! 3 Mayıs 2023 Uğur Dündar - Muharrem İnce programı nasıl izlenir araştırıldı.

Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, konuk olduğu televizyon programında adaylığıyla ilgili çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. İnce, "Davutoğlu ve Babacan'ı göndersinler, CHP'ye destek vereyim. Ben gereğini yapmaya hazırım. Babacan ve Davutoğlu çekilirse Kılıçdaroğlu'na destek vereceğim" dedi. Muharrem İnce Canlı izle! 3 Mayıs 2023 Uğur Dündar - Muharrem İnce programı nasıl izlenir?

3 MAYIS 2023 UĞUR DÜNDAR - MUHARREM İNCE PROGRAMI NASIL İZLENİR?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına karşı çıktığını ifade eden İnce, "Davutoğlu ve Babacan'ı göndersinler, CHP'ye destek vereyim. Ben gereğini yapmaya hazırım. Babacan ve Davutoğlu çekilirse Kılıçdaroğlu'na destek vereceğim. Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı yeter. Sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Bu isimler yeter, ben bir şey istemiyorum." ifadelerini kullandı.