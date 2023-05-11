Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyorken Muharrem İnce'nin gündem ile ilgili yapacağı basın açıklaması merak ediliyor. Arama motorlarında Muharrem İnce basın açıklaması ne zaman, saat kaçta? Muharrem İnce açıklaması canlı yayını nereden izlenir? soruları araştırılıyor.

Son Dakika: Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Muharrem İnce basın açıklaması ne zaman olduğu merak edildi. Sosyal medyadan servis edilen kaset iddialarıyla gündeme gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla yaptığı toplantıda büyük çoğunluğun çekilme yönünde karar aldığı iddia edildi. Son kararını henüz vermeyen İnce'nin genel merkeze gittiği ve basın açıklaması yapacağı biliniyor. Peki, Muharrem İnce basın açıklaması ne zaman, saat kaçta? Muharrem İnce açıklaması canlı yayını nereden izlenir?

MUHARREM İNCE BASIN AÇIKLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sosyal medyadan servis edilen kaset iddialarıyla gündeme gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla yaptığı toplantıda büyük çoğunluğun çekilme yönünde karar aldığı iddia edildi. Son kararını henüz vermeyen İnce'nin genel merkeze gittiği ve saat 14.00'te açıklama yapacağı belirtildi. İnce'nin çekilme kararını mı açıklayacağı yoksa kaset iddialarıyla ilgili mi konuşacağı bilinmiyor.

"11 KURMAYINDAN 8'İ 'ÇEKİLELİM' DEDİ"

İnce'nin bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla bir toplantı yaptığı ve kurmaylarından 8'inin seçimin ikinci tura kalmayacağını bu nedenle çekilme yönünde karar alınması gerektiğini aktardığı öne sürüldü. Gelen teklif üzerine İnce'nin "Bu konuyu bir düşünelim" karşılığı verdiği ve yaşanan gelişme sonrası genel merkeze doğru yola çıktığı iddia edildi.

SAAT 14.00'TE AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan Memleket Partisi tarafından yapılan açıklamada Genel Başkan Muharrem İnce'nin saat 14.00'te kameraların karşısına geçeceği ifade edildi. İnce'nin çekilme kararını mı açıklayacağı yoksa sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin bir konuşma yapacağı bilinmiyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İNCE'YE ÇAĞRI: BU PİSLİKLERİ BİRLİKTE TEMİZLEYELİM

Öte yandan kaset iddiaları sonrası Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün dikkat çeken bir çağrıda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, "Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir.

"BU PİSLİKLERİ BİRLİKTE TEMİZLEYELİM SİYASETİN İÇİNDEN"

Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden" ifadelerini kullanmıştı.