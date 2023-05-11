Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. 10 Mayıs günü Muharrem İnce'nin basın açıklama yapacağı duyuruldu ve ardından Muharrem İnce basın açıklaması ne? Muharrem İnce basın toplantısında ne dedi? Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? araması yapıldı.

Muharrem İnce basın açıklaması merak ediliyor. Sosyal medyadan servis edilen kaset iddialarıyla gündeme gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla yaptığı toplantıda büyük çoğunluğun çekilme yönünde karar aldığı iddia edildi. Son kararını henüz vermeyen İnce'nin genel merkeze gittiği ve saat 14.00'te açıklama yaptı. Muharrem İnce basın açıklaması ne? Muharrem İnce basın toplantısında ne dedi? Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? soruları ise araştırılıyor.

MUHARREM İNCE BASIN AÇIKLAMASI NE?

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi. İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Bunu milletim için yapıyorum. Yoksa seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bana atacaklar" dedi.