Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. 10 Mayıs günü Muharrem İnce'nin basın açıklama yapacağı duyuruldu ve ardından Muharrem İnce basın açıklaması canlı izle! Muharrem İnce 10 Mayıs basın açıklaması nerede yayınlanıyor? Muharrem İnce'nin açıklaması ne? araması yapıldı.

Muharrem İnce basın açıklaması canlı izleme linki araştırılıyor. Sosyal medyadan servis edilen kaset iddialarıyla gündeme gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla yaptığı toplantıda büyük çoğunluğun çekilme yönünde karar aldığı iddia edildi. Son kararını henüz vermeyen İnce'nin genel merkeze gittiği ve saat 14.00'te açıklama yapacağı belirtildi. İnce'nin çekilme kararını mı açıklayacağı yoksa kaset iddialarıyla ilgili mi konuşacağı bilinmiyor. Muharrem İnce basın açıklaması canlı izle! Muharrem İnce 10 Mayıs basın açıklaması nerede yayınlanıyor? Muharrem İnce'nin açıklaması ne?

MUHARREM İNCE BASIN AÇIKLAMASI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Sosyal medyadan servis edilen kaset iddialarıyla gündeme gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla yaptığı toplantıda büyük çoğunluğun çekilme yönünde karar aldığı iddia edildi. Son kararını henüz vermeyen İnce'nin genel merkeze gittiği ve saat 14.00'te açıklama yapacağı belirtildi. İnce'nin çekilme kararını mı açıklayacağı yoksa kaset iddialarıyla ilgili mi konuşacağı bilinmiyor.

MUHARREM İNCE BASIN AÇIKLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İnce'nin bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla bir toplantı yaptığı ve kurmaylarından 8'inin seçimin ikinci tura kalmayacağını bu nedenle çekilme yönünde karar alınması gerektiğini aktardığı öne sürüldü. Gelen teklif üzerine İnce'nin "Bu konuyu bir düşünelim" karşılığı verdiği ve yaşanan gelişme sonrası genel merkeze doğru yola çıktığı iddia edildi.

SAAT 14.00'TE AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan Memleket Partisi tarafından yapılan açıklamada Genel Başkan Muharrem İnce'nin saat 14.00'te kameraların karşısına geçeceği ifade edildi. İnce'nin çekilme kararını mı açıklayacağı yoksa sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin bir konuşma yapacağı bilinmiyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İNCE'YE ÇAĞRI: BU PİSLİKLERİ BİRLİKTE TEMİZLEYELİM

Öte yandan kaset iddiaları sonrası Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün dikkat çeken bir çağrıda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, "Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir.

"BU PİSLİKLERİ BİRLİKTE TEMİZLEYELİM SİYASETİN İÇİNDEN"



Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden" ifadelerini kullanmıştı.