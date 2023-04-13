Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Babala TV YouTube kanalına konuk oldu. Mevzular Açık Mikrofon tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından Muharrem İnce Babala TV programı ne zaman yayınlanacak? Babala TV Muharrem İnce videosu ne zaman? Merak ediliyor. Peki, Muharrem İnce Mevzular Açık Mikrofon videosu tam hali ne zaman yayınlanacak?

Muharrem İnce, kendisine soru soranları FETÖ'cü olmakla suçlayınca tansiyon yükseldi! Seyirciler salonu terk etti

Muharrem İnce Babala TV videosu ne zaman yayınlanacak? Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Babala TV YouTube kanalına konuk oldu. Mevzular Açık Mikrofon tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından Muharrem İnce Babala TV programı ne zaman yayınlanacak? Babala TV Muharrem İnce videosu ne zaman? Merak ediliyor. Peki, Muharrem İnce Mevzular Açık Mikrofon videosu tam hali ne zaman yayınlanacak? Detaylar...

MUHARREM İNCE BABALA TV VİDEOSU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından Babala TV'de Muharrem İnce videosunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Videosunun 17 Nisan 2023 Pazartesi günü yayınlanacağı açıklandı.