Muharrem İnce Ankara mitingine katılacak mı? Muharrem İnce Millet İttifakı Ankara mitinginde olacak mı?

Memleket Parti Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yarınki Millet İttifakı Ankara mitingine katılacağı sosyal medyada iddia edilmişti. Konu ile ilgili Muharrem İnce Ankara mitingine katılacak mı? Muharrem İnce CHP Ankara mitingine katılacak mı merak ediliyordu. İşte detaylar...

Muharrem İnce Ankara Mitingi katılacak mı? Memleket Parti Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yarınki Millet İttifakı Ankara mitingine katılacağı sosyal medyada iddia edilmişti. Konu ile ilgili Muharrem İnce Ankara mitingine katılacak mı? Muharrem İnce CHP Ankara mitingine katılacak mı merak ediliyordu. Ayrıntılar haberimizde...

MUHARREM İNCE ANKARA MİTİNGİNE KATILACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacağı söyleniyordu. İddialar hakkında konuşan İnce, "Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı. Benim de haberim yok ama sosyal medyada konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

CHP ANKARA MİTİNGİ NE ZAMAN?

CHP Ankara mitingi, 12 Mayıs Cuma günü yapılacak.

CHP ANKARA MİTİNGİ NEREDE YAPILACAK?

CHP Ankara mitingi 12 Mayıs Cuma günü Tandoğan Meydanı'nda yapılacak.