Muharrem İnce Ankara mitingine katılacak mı? Muharrem İnce Millet İttifakı Ankara mitinginde olacak mı?
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Memleket Parti Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yarınki Millet İttifakı Ankara mitingine katılacağı sosyal medyada iddia edilmişti. Konu ile ilgili Muharrem İnce Ankara mitingine katılacak mı? Muharrem İnce CHP Ankara mitingine katılacak mı merak ediliyordu. İşte detaylar...
Muharrem İnce Ankara Mitingi katılacak mı? Memleket Parti Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yarınki Millet İttifakı Ankara mitingine katılacağı sosyal medyada iddia edilmişti. Konu ile ilgili Muharrem İnce Ankara mitingine katılacak mı? Muharrem İnce CHP Ankara mitingine katılacak mı merak ediliyordu. Ayrıntılar haberimizde...
Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacağı söyleniyordu. İddialar hakkında konuşan İnce, "Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı. Benim de haberim yok ama sosyal medyada konuşuluyor." ifadelerini kullandı.
CHP Ankara mitingi, 12 Mayıs Cuma günü yapılacak.
CHP Ankara mitingi 12 Mayıs Cuma günü Tandoğan Meydanı'nda yapılacak.
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023