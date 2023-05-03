Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, konuk olduğu televizyon programında adaylığıyla ilgili çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Peki, Muharrem İnce adaylıktan çekilme şartı ne?

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLME ŞARTI NE?

Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, konuk olduğu televizyon programında adaylığıyla ilgili çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. İnce, "Davutoğlu ve Babacan'ı göndersinler, CHP'ye destek vereyim. Ben gereğini yapmaya hazırım. Babacan ve Davutoğlu çekilirse Kılıçdaroğlu'na destek vereceğim" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına karşı çıktığını ifade eden İnce, "Davutoğlu ve Babacan'ı göndersinler, CHP'ye destek vereyim. Ben gereğini yapmaya hazırım. Babacan ve Davutoğlu çekilirse Kılıçdaroğlu'na destek vereceğim. Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı yeter. Sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Bu isimler yeter, ben bir şey istemiyorum." ifadelerini kullandı.