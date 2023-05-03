Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi? Seçimlere sayılı günler kala Sözcü TV ekranlarına konuk olan Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine seçimden çekilme şartını açıkladı. Peki Muharrem İnce adaylıktan çekiliyor mu? İnce adaylıktan çekildi mi, çekilecek mi? Muharrem İnce adaylıktan çekilme şartını açıkladı! Detaylar haberimizde...

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, konuk olduğu televizyon programında adaylığıyla ilgili çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. İnce, "Davutoğlu ve Babacan'ı göndersinler, CHP'ye destek vereyim. Ben gereğini yapmaya hazırım. Babacan ve Davutoğlu çekilirse Kılıçdaroğlu'na destek vereceğim" dedi.

"DAVUTOĞLU VE BABACAN'I GÖNDERSİNLER"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına karşı çıktığını ifade eden İnce, "Davutoğlu ve Babacan'ı göndersinler, CHP'ye destek vereyim. Ben gereğini yapmaya hazırım. Babacan ve Davutoğlu çekilirse Kılıçdaroğlu'na destek vereceğim. Üç tane cumhurbaşkanı yeter. Sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Bu isimler yeter, ben bir şey istemiyorum." ifadelerini kullandı.