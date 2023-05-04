Seçimlere sayılı günler kala Sözcü TV ekranlarına konuk olan Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine seçimden çekilme şartını açıkladı. Peki, Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce adaylıktan çekilebilir mi? Muharrem İnce adaylıktan çekilme şartını açıkladı!

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına karşı çıktığını ifade eden İnce, "Davutoğlu ve Babacan'ı göndersinler, CHP'ye destek vereyim. Ben gereğini yapmaya hazırım. Babacan ve Davutoğlu çekilirse Kılıçdaroğlu'na destek vereceğim. Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı yeter. Sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Bu isimler yeter, ben bir şey istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bunu neden daha önce dile getirmediniz?" sorusuna da yanıt veren İnce, "Siyaset bu. Ben size 'Niye bu kıyafeti giydiniz?' diyor muyum? Ben bu ülkede iddialı bir siyasetçiyim. 16 milyon oy almış bir siyasetçiyim. Öncesini, sonrasını ne yapacaksınız? Ben güzelce söylüyorum. Bunun zamanlamasını da ben yapayım müsaadenizle. Zamanımız bol, 10 gün var… Destekleyeceğim, at ikisini kenara… Olmaz onlarla, onları da yargılayacağız. Öyle yok, Yüce Divan'a gidecekler. Var mı bundan güzel teklif?" dedi.