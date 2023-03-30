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Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce görüşme sonrası adaylıktan çekilecek mi?

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14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler öncesi Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi? Sorusu gündeme geldi. Görüşmede adaylık konusunda gündeme gelmediği iddia edilirken, zirve sonrası açıklama yapan İnce adaylıktan çekilmeyeceğini belirtti. Peki, Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce görüşme sonrası adaylıktan çekilecek mi?

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Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. 100 bin imzayı sürecin 4. gününde geçerek seçime girecek dört adaydan biri olan İnce, muhalefetin "Aday olma" çağrılarına dün akşam yaptığı "Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Peki, Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce görüşme sonrası adaylıktan çekilecek mi?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler öncesi iki Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ilk kez bir araya geldi. Görüşmede adaylık konusunda gündeme gelmediği iddia edilirken, zirve sonrası açıklama yapan İnce adaylıktan çekilmeyeceğini belirtti. Akşam katıldığı bir programda ise kapıyı açık bıraktığına yönelik ifadeler kullanan İnce'nin kararını vermesi için önünde yalnızca saatler var. Çünkü YSK takvimine göre adaylıklar için süre saat 17.00'de dolacak.

İnce'nin bu çıkışına rağmen akşam katıldığı bir televizyon programında kapıyı açık bıraktığına yönelik ifadeleri sonrası halen kararından vazgeçebileceğini düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Ancak seçim sonuçlarını etkileyecek uzlaşı için bugün son gün. YSK takvimine göre cumhurbaşkanı adaylıkları için süre saat 17.00'de dolacak. Yani Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyip adaylıktan çekilme kararını verebilmesi için önünde yalnızca saatler var.

Öte yandan İnce ile Kılıçdaroğlu'nun dün gerçekleşen görüşmesinde adaylık konusunun gündeme gelmediği, CHP kanadının İnce'nin adaylıktan çekilmesi ya da Kılıçdaroğlu'nun adaylığının desteklenmesi yönünde bir istekte bulunmadığı iddia edildi. "Nezaket ziyareti"nden öteye gitmeyen toplantıda olası işbirliğinin de gündem olmadığı belirtilirken, seçim konusunun yalnızca sandık güvenliği ve partilerin seçim çalışmalarıyla sınırlı kaldığı öne sürüldü.

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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