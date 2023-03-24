Canlı yayında "Muharrem İnce ile görüşecek misiniz? Nedir ondan beklentiniz?" sorusuna yanıt veren Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu. Peki, Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce adaylığa devam edecek mi?

Kılıçdaroğlu'nun "İlk turda bu işi bitirmemiz lazım" çağrısına İnce'den yanıt: Kemal bey ile görüşeceğim ama adaylığımı pazarlık konusu yapmam

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce'nin adaylığı ile ilgilide konuşan Kılıçdaroğlu, eski yol arkadaşına bir mesaj gönderdi. Peki, Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce adaylığa devam edecek mi?

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Programda "Muharrem İnce ile görüşecek misiniz? Nedir ondan beklentiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ben bütün partileri ziyaret ederim. Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim. Olması gereken şu: Birinci turda bu işi alıp Türkiye'yi ikinci kez yormamak lazım. Doğrusu budur" diyerek üstü kapalı çağrı yaptı.

İNCE'DEN JET YANIT

Kılıçdaroğlu'nun çağrısına İnce'den jet yanıt geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan İnce, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ağabeyi olduğunu belirterek "Memnuniyetle görüşür, konuşurum" dedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İnce ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Işık, "Az önce Muharrem İnce'yle konuştum. Kılıcdaroğlu'nun kendisine yaptığı 'İlk turda bitirmemiz lazım' çağrısıyla ilgili '100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum' dedi." ifadelerini kullandı.