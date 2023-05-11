Muharrem İnce adaylıktan neden çekildi? Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi, yeniden aday olur mu? Muharrem İnce aday mı?

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyorken Muharrem İnce'nin gündem ile ilgili yapacağı basın açıklaması merak ediliyordu. Yapılan açıklamanın ardından Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce adaylıktan neden çekildi? Muharrem İnce aday mı? araması yapıldı.

Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? merak ediliyor. Muharrem İnce basın açıklaması ne zaman olduğu merak edildi. Sosyal medyadan servis edilen kaset iddialarıyla gündeme gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla yaptığı toplantıda büyük çoğunluğun çekilme yönünde karar aldığı iddia edildi. Son kararını henüz vermeyen İnce'nin genel merkeze gittiği ve basın açıklaması yaptı. Peki, Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce adaylıktan neden çekildi? Muharrem İnce aday mı?

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ?

Sosyal medyadan servis edilen kaset iddialarıyla gündeme gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla yaptığı toplantıda büyük çoğunluğun çekilme yönünde karar aldığı iddia edildi. Son kararını henüz vermeyen İnce'nin genel merkeze gittiği ve saat 14.00'te açıklama yaptı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi. İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Bunu milletim için yapıyorum. Yoksa seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bana atacaklar" dedi.