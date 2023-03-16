Muharrem İnce Adaylıktan çekildi mi, çekilecek mi?
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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine seçime sayılı günler kala adayların kim olduğu ve adayların seçimden çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Peki, Muharrem İnce Adaylıktan çekildi mi, çekilecek mi?
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Muharrem İnce Adaylıktan çekildi mi, çekilecek mi konusu son günlerin en çok merak edilen konularından biri oldu. Peki, Muharrem İnce Adaylıktan çekildi mi, çekilecek mi?
MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?
Muharrem İnce, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya seçimlere ilişkin açıklamalar yaptı. İnce konu ile ilgili olarak "Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim." dedi.
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