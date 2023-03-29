Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, liderler arasındaki görüşmeler de hız kazandı. İmza yarışında 100 bini geçerek seçimlerde yer alacak 4 adaydan biri olmaya hak kazanan ve her fırsatta adaylıktan çekilmeyeceğini Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 17.00'da bir araya geldi. Peki, Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi?

Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye açık mektup: Durumu bir kere daha süzgecinden geçir

Kılıçdaroğlu ile görüşen İnce'den dikkat çeken ittifak mesajı: Menfaatler değil ilke ittifakları olmalıdır

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, 100 bin imzaya ulaşarak 14 Mayıs seçimlerinde adaylık hakkını kazanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Görüşmenin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, "Halil İbrahim sofrasını genişletmeye çalışıyoruz" derken, İnce, "İttifaklar olmalı ama bu menfaat ittifakı olmamalı. Adaylıktan çekileceğim demedim." ifadelerini kullandı. Peki, Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? İşte, detaylar…

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ?

Kılıçdaroğlu ve İnce, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Halil İbrahim sofrasını genişletmeye çalışıyoruz" dedi. İnce ise, "İttifaklar olmalı ama bu menfaat ittifakı olmamalı. Adaylıktan çekileceğim demedim." ifadelerini kullandı.

Partisinin cumhurbaşkanı adayı olan ve oyları böleceği yönündeki eleştirilerin hedefinde olan Muharrem İnce, "Milli Yol, Bağımsız Türkiye'ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum. Buyursun. Bana bir teklif falan yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ama gazetecilerin yazdığı haberler üzerinden konuşmam. Ben müzakereye açığım" demişti.