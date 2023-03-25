Muharrem İnce dördüncü günde 100 bin imzayı aştı. Bunun ardından vantaşlar Muharrem İnce'nin adaylığı kesinleşti mi merak etti. Peki, Muharrem İnce adaylığı kesinleşti mi 2023? 3. Cumhurbaşkanı adayı kim oldu? Muharrem İnce 3. Cumhurbaşkanı adayı mı? İşte detaylar...

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenler tarafından aday gösterilecek isimlerin imza toplama süreci devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı 4'üncü günde aşarak 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu. Muharrem İnce adaylığı kesinleşti mi 2023? 3. Cumhurbaşkanı adayı kim oldu? Muharrem İnce 3. Cumhurbaşkanı adayı mı?

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞI KESİNLEŞTİ Mİ?

Seçmenler tarafından aday gösterilecek isimlerin imza toplama süreci devam ediyor. 4'üncü günde 100 bin imzayı aşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında İnce, "Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza Tamam. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00'ye kadar imza vermeye devam." dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Muharrem İnce, "Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza Tamam. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00'ye kadar imza vermeye devam." ifadelerini kullandı.

100 BİN İMZA ŞARTI VAR MI?

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.