YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adayları için bugün başlayan 100 bin imza sürecinin anlık olarak takip edilebileceğini açıkladı. Peki, Muharrem İnce aday oldu mu? Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı oldu mu? Muharrem İnce kaç imzası var?

100 bine ulaşmaları gerekiyor! Erbakan ve İnce aday olabilecek mi? İşte şu ana kadar toplanan imza

Muharrem İnce aday oldu mu? YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. Peki, Muharrem İnce aday oldu mu? Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı oldu mu? Muharrem İnce kaç imzası var?

MUHARREM İNCE ADAY OLDU MU?

YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek Cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler ise şöyle: Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal.

MUHARREM İNCE KAÇ İMZASI VAR?

Yayınlanan ilk verilere göre Memleket Partisi lideri Muharrem İnce 2946 ile en çok imza toplayan isim oldu. Onu Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 2688 imza ile takip etti. Sinan Oğan şu ana kadar 2317 imza, Doğu Perinçek ise 1073 imza topladı.