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Muharrem İnce aday mı? Muharrem İnce hangi partiden, nereden aday?

Muharrem İnce aday mı? Muharrem İnce hangi partiden, nereden aday?

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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Muharrem İnce aday mı? 2023 Muharrem İnce milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Muharrem İnce aday mı? 2023 Muharrem İnce milletvekili adayı mı? İşte detaylar...

Muharrem İnce'ye 'Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı' sözleri soruldu: Bunu demek hakkımMuharrem İnce'ye "Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı" sözleri soruldu: Bunu demek hakkım
Muharrem İnce adaylıktan çekilme şartını açıkladı: Davutoğlu ve Babacan'ı göndersinler CHP'ye destek vereyimMuharrem İnce adaylıktan çekilme şartını açıkladı: Davutoğlu ve Babacan'ı göndersinler CHP'ye destek vereyim

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Muharrem İnce aday mı? 2023 Muharrem İnce milletvekili adayı mı? Muharrem İnce aday mı? 2023 Muharrem İnce milletvekili adayı mı sorularına yanıt aradı.

ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

MUHARREM İNCE ADAY MI?

Muharrem İnce YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer almıyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Muharrem İnce Gündem Politika Haberler

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