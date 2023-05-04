Muharrem İnce aday mı? Muharrem İnce hangi partiden, nereden aday?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Muharrem İnce aday mı? 2023 Muharrem İnce milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Muharrem İnce aday mı? 2023 Muharrem İnce milletvekili adayı mı? İşte detaylar...