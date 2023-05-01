Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya başvuran Muharrem İnce için imza toplama sürecinin ardından vatandaşlar tarafından Muharrem İnce aday mı? Sorusu gündeme geldi ve merak edildi. Peki, Muharrem İnce aday mı? Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı oldu mu?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya başvuran Muharrem İnce için imza toplama sürecinin sona ermesi ile birlikte Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı oldu mu? Sorusu birçok kez gündeme geldi ve merak edildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının imza süreçlerini YSK Başkanlığında anlık olarak takip edebilecekleri yeni bir bir uygulamanın hayata geçirildiğini bildirmişti. Peki, Muharrem İnce aday mı? Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı oldu mu?

MUHARREM İNCE ADAY MI?

Seçmenler tarafından aday gösterilecek isimlerin imza toplama süreci devam ediyor. 4'üncü günde 100 bin imzayı aşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında İnce, "Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza Tamam. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00'ye kadar imza vermeye devam." dedi.