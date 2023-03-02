Muharrem İnce aday mı? Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olacak mı? 6'lı masa ne karar verdi?

6'lı masa seçim öncesi cumhurbaşkanı adayı belirlemek için son toplantılarını yaparken 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin tekrar aday olacağı iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, Muharrem İnce aday mı? Muharrem İnce aday olacak mı? 6'lı masa ne karar verdi?

Muharrem İnce aday mı? 6'lı masa seçim öncesi cumhurbaşkanı adayı belirlemek için son toplantılarını yaparken 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin tekrar aday olacağı iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, Muharrem İnce aday mı? Muharrem İnce aday olacak mı? 6'lı masa ne karar verdi? Detaylar...

MUHARREM İNCE ADAY OLACAK MI?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları son günlerde sosyal medyada sıkça konuşulmaya başlandı. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi'yle ittifak yapacaklarını ve seçimde adaylarının Muharrem İnce olacağını ifade etmişti. Ayrıca Özdağ, CHP'nin aday olarak Mansur Yavaş'ı göstermesi durumunda aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

6'lı Masa'nın bugünkü toplantısı henüz sona ermedi. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini korurken aday isimler arasında Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce yer alıyor. Cumhurbaşkanı adayının bu isimlerden biri mi yoksa başka bir isim mi olacağı henüz netlik kazanmadı. Ayrıca Altılı Masa cumhurbaşkanı adayının bugünkü toplantıdan sonra açıklanıp açıklanmayacağı da belirsizliğini koruyor.

6'LI MASADA KİMLER VAR?

6'lı masada bulunan isimler şunlardır: