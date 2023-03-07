Muharrem İnce 6'lı masada var mı? Muharrem İnce hangi partiden, Cumhurbaşkanı adayı mı?

6'lı Masa toplantısına ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, saatler süren görüşmenin ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Vatandaşlar ise ülkenin gündeminde yer alan konu ile ilgili Muharrem İnce 6'lı masada var mı? Muharrem İnce hangi partiden, Cumhurbaşkanı adayı mı? sorularını araştırdı.