Muharrem İnce 6'lı masada var mı? Muharrem İnce hangi partiden, Cumhurbaşkanı adayı mı?
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6'lı Masa toplantısına ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, saatler süren görüşmenin ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Vatandaşlar ise ülkenin gündeminde yer alan konu ile ilgili Muharrem İnce 6'lı masada var mı? Muharrem İnce hangi partiden, Cumhurbaşkanı adayı mı? sorularını araştırdı.
Son günlerinde gündeminde yer alan 6'lı masa konusu hakkında merak edilenler var. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından 6'lı Masa'ya geri döndü.6 lider Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya eksiksiz katıldı. Peki, Muharrem İnce 6'lı masada var mı? Muharrem İnce hangi partiden, Cumhurbaşkanı adayı mı?
MUHARREM İNCE 6'LI MASADA VAR MI?
Muharrem İnce 6'lı masaya dahil değil. İnce, Memleket Partisi'nin Genel Başkanı'dır. Partinin kuruluş dilekçesi 17 Mayıs 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığına verildi. 17 Mayıs'ta ilk MYK toplantısını gerçekleştiren Memleket Partisinin ilk genel başkanı oy birliği ile Muharrem İnce seçildi.
Altılı masada bulunan isimler ise şöyle;
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
- SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
- DP Genel Başkanı Gültekin Uysal
- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu