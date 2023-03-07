Son günlerde siyaset arenasında yaşananlar baş döndürürken bir ayrılık haberi de Zafer Partisi Genel Başkanı ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kurduğu ittifaktan gelmişti. Özdağ, bir canlı yayında Muharrem İnce'nin ittifaktan ayrıldığını söylemişti. Söz konusu gelişmeden sonra gözler Muharrem İnce'ye döndü. Peki, Muharrem İnce 6'lı Masa'ya katılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Halkımız kaygılanmasın. Soframızı büyütmeye devam edeceğiz" diyen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de masaya dahil olmasına yeşil ışık yaktı. Peki, Muharrem İnce 6'lı Masa'ya katılacak mı?

MUHARREM İNCE 6'LI MASA'YA KATILACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Halkımız kaygılanmasın. Soframızı büyütmeye devam edeceğiz" diyen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de masaya dahil olmasına yeşil ışık yaktı.

Son günlerde siyaset arenasında yaşananlar baş döndürürken bir ayrılık haberi de Zafer Partisi Genel Başkanı ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kurduğu ittifaktan gelmişti. Özdağ, bir canlı yayında Muharrem İnce'nin ittifaktan ayrıldığını söylemişti. Söz konusu gelişmeden sonra gözler Muharrem İnce'ye döndü.

İnce'nin 6'lı Masaya katılma gibi bir durumu kamuoyunda konuşulurken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bugün içerisinde CHP eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin ile CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen bir araya gelerek Kılıçdaroğlu ile görüştü.

KILIÇDAROĞLU YEŞİL IŞIK YAKTI

Görüşmede Muharrem İnce'nin de 6'lı Masaya dahil olup olamayacağı konuşuldu. Kılıçdaroğlu ise İnce'nin 6'lı Masa'ya dahil olmasına yeşil ışık yaktı. Konu ile ilgili ise Muharrem İnce ve Memleket Parti cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

"SOFRA BÜYÜYECEK" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Birilerini hor görerek Türkiye'yi değiştiremeyiz. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler vermiyor. Gerginliğe izin vermeyeceğiz. Halkımız kaygılanmasın. Soframızı büyütmeye devam edeceğiz" demişti.

İNCE'DEN PAYLAŞIM GELDİ: HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Öte yandan gözlerin çevrildiği İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlere seslenerek "Gençler, siz en güzel hayalleri kuracaksınız, özgürce düşüncelerinizi söyleyeceksiniz, benim hakkımda makara yapacaksınız. Mutlu ve özgür insanların Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz. Hepsini hep birlikte yapacağız. Bundan asla şüpheniz olmasın" ifadelerine yer verdi.

"NEDEN GÖRÜŞMEYEYİM?"

Yaşananların ardından gazeteci Uğur Dündar'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi. Dündar, İnce'nin kendisine "İçinden çıktığım partiyle neden görüşmeyim?" dediğini aktardı.