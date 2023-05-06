Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında "2. tura kalamazsanız kime destekleyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi. Peki, Muharrem İnce 2. turda kimi destekleyecek? Muharrem İnce 2. tura kalırsa hangi adayı destekleyecek?

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, NTV canlı yayınına katıldı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan İnce, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Sorulan sorular arasında Muharrem İnce 2. turda kimi destekleyecek? Sorusu da yer alıyordu. Peki, Muharrem İnce 2. turda kimi destekleyecek? Muharrem İnce 2. tura kalırsa hangi adayı destekleyecek?

MUHARREM İNCE 2. TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK?

"2. tura kalamazsanız kimi destekleyeceksiniz?" diye sorulan İnce, isim vermeden Erdoğan'ın rakibini destekleyeceğini söyledi. İnce, "Yani şimdi birinci turu görmeden ikinci turu konuşmamak lazım ama Memleket Partisi'nin üyeleri genelde gençlerden, üniversite mezunu insanlardan oluşuyor. Bunlar aklı başında insanlar. Gereğini yapacaklardır. O konuda kuşkum yok. Erdoğan gitmeli, yoruldu. Ama benim gönlüm ister ki ben kalayım. Ben seçileyim isterim. Ben gereğini yaparım zamanı gelince. Ne yapacağımı da bütün millet tahmin eder."

İnce'nin açıklamaları şöyle:

"21 yıllık iktidarın normalde baraja takılıyor olması lazım. Hala CHP'nin yaptığı anketlerde dahi birinci parti AK Parti çıkıyorsa ortada bir sorun, bir başarısızlık var demektir. Yani bu 6'lı masa doğru kurulmamıştır. Bu masa böyle olmamalıydı, 3'lü masa olmalıydı; CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi. O zaman ne Türklük tartışması olurdu, ne Anayasa'nın ilk 4 maddesi tartışması, ne de tarikat tartışması olurdu.