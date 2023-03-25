Muharrem İnce 100 bin imzayı topladı mı? Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adayı için 100.000 imza topladı mı, 100 bini geçti mi? İnce aday oldu mu?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı 4'üncü günde aşarak 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu. Peki, Muharrem İnce 100 bin imzayı topladı mı? Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adayı için 100.000 imza topladı mı? İnce aday oldu mu? Muharrem İnce adaylığı kesinleşti mi? İşte detaylar...

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenler tarafından aday gösterilecek isimlerin imza toplama süreci devam ediyor. Adaylardan bir isim 100 bin imzayı geçti ve adaylığı kesinleşti. Peki, Muharrem İnce 100 bin imzayı topladı mı? Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adayı için 100.000 imza topladı mı? İnce aday oldu mu? Muharrem İnce adaylığını kesinleştirdi mi? İşte ayrıntılar...

MUHARREM İNCE 100 BİN İMZAYI TOPLADI MI?

Seçmenler tarafından aday gösterilecek isimlerin imza toplama süreci devam ediyor. 4'üncü günde 100 bin imzayı aşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında İnce, "Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza Tamam. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00'ye kadar imza vermeye devam." dedi.

"İMZA VERMEYE DEVAM"

Twitter hesabından açıklama yapan Muharrem İnce, "Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza Tamam. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00'ye kadar imza vermeye devam." ifadelerini kullandı.

HANGİ ADAY KAÇ İMZA TOPLADI?

Öte yandan, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan şu ana kadar 55 bin 583 imza alabildi. Doğu Perinçek ise 19 bin 313 imza toplayabildi.

İMZALAR NE ZAMANA KADAR ATILABİLECEK?

İmza verme süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek. Vatandaşlar kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor.

BAŞVURU ÜCRETİ NE OLACAK?

100 bin imza toplayan kişiye, istemesi durumunda başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.