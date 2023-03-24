Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen 11 cumhurbaşkanı adayının imza toplama süreci üçüncü günde de devam etti. Peki, Muharrem İnce 100 bin imza oldu mu?

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Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu YSK tarafından kabul edilen 11 ismin imza yarışı sürüyor. Söz konusu isimlerin aday olması için 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekirken, YSK son durumu paylaştı. Muharrem İnce 100 bin imza oldu mu?

MUHARREM İNCE 100 BİN İMZA TOPLADI MI?

3. günde diğer adayların topladıkları imza sayısı ise şu şekilde:

15:45 itibarıyla imza sürecinde son durum:

66.741 Muharrem İnce

64.986 Fatih Erbakan

34.721 Sinan Oğan

14.931 Doğu Perinçek