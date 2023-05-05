Muharrem Erkek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Muharrem Erkek'in hayatı ve biyografisi!

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MUHARREM ERKEK KİMDİR?

Muharrem Erkek, (d. 31 Ağustos 1969, Çanakkale) Türk siyasetçi ve avukat.

Yaşamı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, 1994 yılında Çanakkale Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır. 2000-2002 yılları arasında Çanakkale Barosu'nun yönetim kurulunda görev almış, 2004-2014 yıllarında Çanakkale Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapmış ayrıca Belediye Başkanvekilliği görevini de üstlenmiştir. Çanakkalespor ve Çanakkale Zihinsel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuş, Çanakkale Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda görev almıştır. TBMM 25., 26. ve 27. dönem Çanakkale milletvekilidir. 12 Şubat 2018 tarihinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuk politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. 11 Şubat 2019 tarihinde Genel Sekreter Akif Hamzaçebi'nin istifa etmesi üzerine Genel Sekreter Vekili olarak görevlendirildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.