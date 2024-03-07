Muharrem Demirbilek kimdir? Zafer Partisi Aydın Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Aydın Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Muharrem Demirbilek kimdir? Zafer Partisi Aydın Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUHARREM DEMİRBİLEK KİMDİR?

Muharrem Demirbilek, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Aydınkarahisar Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.