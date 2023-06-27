Muharrem Balat kimdir, öldü mü, neden öldü? Muharrem Balat kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Muharrem Balat kimdir, hayatı ve biyografisi!
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Ülkemizde önemli projelere imza atmış başarılı müteahhit Muharrem Balat vefat etti. Vefatının ardından vatandaşlar Muharrem Balat ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki, Muharrem Balat kimdir, öldü mü, neden öldü? Muharrem Balat kaç yaşında vefat etti? Muharrem Balat kimdir, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
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MUHARREM BALAT ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
MB Holding Onursal Başkanı Sayın Muharrem Balat vefat etmiştir. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat ettiği bildirilen Muharrem Balat'ın cenazesi 29.06.2023 Perşembe günü öğle namazını müteakip Asri Mezarlık - Bahaeddin Nakıboğlu Camiisi'nde defnedilecektir.
Vefat haberini Facebook MB Holding resmi sayfası paylaştı.
MUHARREM BALAT KİMDİR?
Muharrem Balat, Gaziantep MB Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Muharrem Balat 1987 yılında Baltaş İnşaat'ı kurmuştur. Muharrem Balat birçok önemli projelere imza atmıştır. Muharrem Balat 27 Haziran 2023 Salı günü vefat etmiştir.