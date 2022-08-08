Muharrem ayının 10. günü aşure günü olması sebebiyle hangi günlerde oruç tutup tutulamayacağı merak ediliyor. Araştırmalarını sürdüren vatandaşlarımız 'Muharrem ayında hangi günler oruç tutulur? 2022 Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur?' diye aramalarını gerçekleştiriyor. Peki, Muharrem ayında hangi günler oruç tutulur? 2022 Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Muharrem ayı 30 Temmuz günü başladı.Bu ayda hangi günlerin oruç tutulacağını merak eden vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Muharrem ayında hangi günler oruç tutulur? 2022 Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur? İşte detaylar haberimizde...

MUHARREM AYINDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTULUR?

Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Yahûdiler sadece Muharrem ayının 10. (âşûrâ) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bazı rivayetlerde ise bir öncesine ve bir sonrasına ilave ederek üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir (Müttekî, Kenzü'l-ummâl, VIII, 570). Bu nedenle âşûrâ günü oruç tutulurken önemli olan âşûrâ gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir.

"Resûlullah (s.a.s.) Medine'ye gelince, Yahûdilerin âşûre günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara, 'Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)?' diye sordu. 'Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğullarını düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Mûsâ o gün oruç tuttu.' dediler. Resûlullah (s.a.s.) da, 'Ben Mûsâ'ya sizden daha yakınım' buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti." (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm 127; Ebû Dâvûd, Savm, 65)

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

2022 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayı 30 Temmuz 2022 tarihinde başladı. Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure günü bu yıl 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor.