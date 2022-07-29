Muharrem ayı gün gün takvimi 2022! Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Muharrem ayı günleri ve geceleri ne zamandır 2022?
2022 Muharrem ayının günleri ve geceleri ne zaman merak ediliyor. Zilhicce ayından sonra gelen ay Muharrem ayıdır. Muharrem ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman, hangi gün başladı? Muharrem ayı ne zaman bitecek? Muharrem ayı takvimi! Muharrem ayı günleri ve geceleri ne zaman? Bugün Muharrem ayının kaçıncı günü? Muharrem ayının kaçıncı gününde ve kaçıncı gecesindeyiz? 2022 Muharrem ayı günleri ne zaman?
Bugün Muharrem ayının kaçıncı günü ve gecesi? Muharrem ayı kaç gün sürecek? Muharrem ayı gecelerinde yapılacak ibadetler! Muharrem ayı gündüzleri yapılacak ibadetler! Muharrem ayı 2022 gün gün takvimi! Muharrem ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Muharrem ayı günleri ve geceleri! Muharrem ayı başladı mı? Muharrem ayı ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor? Muharrem ayı gün gün tarihlerine haberimizden ayrıntılı şekilde ulaşabilirsiniz.
MUHARREM AYI NE ZAMAN 2022?
Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi 2022 gününde başlayacaktır. Muharrem ayının 1. günü 30 Temmuz Cumartesi günü olmaktadır. Bu sene Muharrem ayının 1. gecesi ise 29 Temmuz Cumayı 30 Temmuz Cumartesiye bağlayan gecedir. Aynı zaman bu gece Hicri yılbaşı gecesidir. Gecenin günü ise Hicri yılbaşı günü olmaktadır.
2022 Muharrem'in 1. günü : 30 Temmuz Cumartesi
Z202 Muharrem'in 1. gecesi : 29 Temmuz'u 30 Temmuz'a bağlayan gece
2022 Hicri Yılbaşı 1. günü : 30 Temmuz Cumartesi
Z202 Hicri Yılbaşı 1. gecesi : 29 Temmuz'u 30 Temmuz'a bağlayan gece
2022 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTECEK?
2022 Muharrem Ayı'nın 1. günü 30 Temmuz Cumartesi günüdür. Muharrem Ayı'nın son günü ise 27 Ağustos Cumartesi gününe denk gelmektedir.
BUGÜN MUHARREM AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ?
Muharrem ayının 1. günü 30 Temmuz Cumartesi 2022 tarihinde olacaktır. Haliyle henüz Muharrem ayına giriş yapmadık. Muharrem aynın 1. günü 30 Temmuz Cumartesi günüdür. Yani yarın 30 Temmuz Cumartesi Muharrem'in 1. günü oluyor. Bu akşam ise (yani 29 Temmuz Cumayı 30 Temmuz Cumartesiye bağlayan gece) Muharrem'in 1. gecesidir.
2022 MUHARREM AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!
Muharrem ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- 30 Temmuz : Muharrem ayının 1. günü (Muharrem ayının ilk günü / Hicri yılbaşı günü)
- 31 Temmuz : Muharrem ayının 2. günü
- 1 Ağustos : Muharrem ayının 3. günü
- 2 Ağustos : Muharrem ayının 4. günü
- 3 Ağustos : Muharrem ayının 5. günü
- 4 Ağustos : Muharrem ayının 6. günü
- 5 Ağustos : Muharrem ayının 7. günü
- 6 Ağustos : Muharrem ayının 8. günü
- 7 Ağustos : Muharrem ayının 9. günü
- 8 Ağustos : Muharrem ayının 10. günü (Aşure günü)
- 9 Ağustos : Muharrem ayının 11. günü
- 10 Ağustos : Muharrem ayının 12. günü
- 11 Ağustos : Muharrem ayının 13. günü
- 12 Ağustos : Muharrem ayının 14. günü
- 13 Ağustos : Muharrem ayının 15. günü
- 14 Ağustos : Muharrem ayının 16. günü
- 15 Ağustos : Muharrem ayının 17. günü
- 16 Ağustos : Muharrem ayının 18. günü
- 17 Ağustos : Muharrem ayının 19. günü
- 18 Ağustos : Muharrem ayının 20. günü
- 19 Ağustos : Muharrem ayının 21. günü
- 20 Ağustos : Muharrem ayının 22. günü
- 21 Ağustos : Muharrem ayının 23. günü
- 22 Ağustos : Muharrem ayının 24. günü
- 23 Ağustos : Muharrem ayının 25. günü
- 24 Ağustos : Muharrem ayının 26. günü
- 25 Ağustos : Muharrem ayının 27. günü
- 26 Ağustos : Muharrem ayının 28. günü
- 27 Ağustos : Muharrem ayının 29. günü
- 28 Ağustos : Safer ayının 1. günü
Muharrem ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Muharrem ayı 1. gecesi : 29 Temmuz'u 30 Temmuz'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 2. gecesi : 30 Temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 3. gecesi : 31 Temmuz'u 1 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 4. gecesi : 1 Ağustos'u 2 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 5. gecesi : 2 Ağustos'u 3 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 6. gecesi : 3 Ağustos'u 4 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 7. gecesi : 4 Ağustos'u 5 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 8. gecesi : 5 Ağustos'u 6 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 9. gecesi : 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 10. gecesi : 7 Ağustos'u 8 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 11. gecesi : 8 Ağustos'u 9 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 12. gecesi : 9 Ağustos'u 10 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 13. gecesi : 10 Ağustos'u 11 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 14. gecesi : 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 15. gecesi : 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 16. gecesi : 13 Ağustos'u 14 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 17. gecesi : 14 Ağustos'u 15 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 18. gecesi : 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 19. gecesi : 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 20. gecesi : 17 Ağustos'u 18 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 21. gecesi : 18 Ağustos'u 19 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 22. gecesi : 19 Ağustos'u 20 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 23. gecesi : 20 Ağustos'u 21 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 24. gecesi : 21 Ağustos'u 22 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 25. gecesi : 22 Ağustos'u 23 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 26. gecesi : 23 Ağustos'u 24 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 27. gecesi : 24 Ağustos'u 25 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 28. gecesi : 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece
- Muharrem ayı 29. gecesi : 26 Ağustos'u 27 Ağustos'a bağlayan gece
- Safer ayı 1. gecesi : 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece