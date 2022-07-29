Muharrem ayı gün gün takvimi 2022! Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Muharrem ayı günleri ve geceleri ne zamandır 2022?

Bugün Muharrem ayının kaçıncı günü ve gecesi? Muharrem ayı kaç gün sürecek? Muharrem ayı gecelerinde yapılacak ibadetler! Muharrem ayı gündüzleri yapılacak ibadetler! Muharrem ayı 2022 gün gün takvimi! Muharrem ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Muharrem ayı günleri ve geceleri! Muharrem ayı başladı mı? Muharrem ayı ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor? Muharrem ayı gün gün tarihlerine haberimizden ayrıntılı şekilde ulaşabilirsiniz.

MUHARREM AYI NE ZAMAN 2022?

Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi 2022 gününde başlayacaktır. Muharrem ayının 1. günü 30 Temmuz Cumartesi günü olmaktadır. Bu sene Muharrem ayının 1. gecesi ise 29 Temmuz Cumayı 30 Temmuz Cumartesiye bağlayan gecedir. Aynı zaman bu gece Hicri yılbaşı gecesidir. Gecenin günü ise Hicri yılbaşı günü olmaktadır.

2022 Muharrem'in 1. günü : 30 Temmuz Cumartesi

Z202 Muharrem'in 1. gecesi : 29 Temmuz'u 30 Temmuz'a bağlayan gece

2022 Hicri Yılbaşı 1. günü : 30 Temmuz Cumartesi

Z202 Hicri Yılbaşı 1. gecesi : 29 Temmuz'u 30 Temmuz'a bağlayan gece

2022 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTECEK?

2022 Muharrem Ayı'nın 1. günü 30 Temmuz Cumartesi günüdür. Muharrem Ayı'nın son günü ise 27 Ağustos Cumartesi gününe denk gelmektedir.

BUGÜN MUHARREM AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ?

Muharrem ayının 1. günü 30 Temmuz Cumartesi 2022 tarihinde olacaktır. Haliyle henüz Muharrem ayına giriş yapmadık. Muharrem aynın 1. günü 30 Temmuz Cumartesi günüdür. Yani yarın 30 Temmuz Cumartesi Muharrem'in 1. günü oluyor. Bu akşam ise (yani 29 Temmuz Cumayı 30 Temmuz Cumartesiye bağlayan gece) Muharrem'in 1. gecesidir.

2022 MUHARREM AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

Muharrem ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

30 Temmuz : Muharrem ayının 1. günü (Muharrem ayının ilk günü / Hicri yılbaşı günü)

31 Temmuz : Muharrem ayının 2. günü

1 Ağustos : Muharrem ayının 3. günü

2 Ağustos : Muharrem ayının 4. günü

3 Ağustos : Muharrem ayının 5. günü

4 Ağustos : Muharrem ayının 6. günü

5 Ağustos : Muharrem ayının 7. günü

6 Ağustos : Muharrem ayının 8. günü

7 Ağustos : Muharrem ayının 9. günü

8 Ağustos : Muharrem ayının 10. günü (Aşure günü)

9 Ağustos : Muharrem ayının 11. günü

10 Ağustos : Muharrem ayının 12. günü

11 Ağustos : Muharrem ayının 13. günü

12 Ağustos : Muharrem ayının 14. günü

13 Ağustos : Muharrem ayının 15. günü

14 Ağustos : Muharrem ayının 16. günü

15 Ağustos : Muharrem ayının 17. günü

16 Ağustos : Muharrem ayının 18. günü

17 Ağustos : Muharrem ayının 19. günü

18 Ağustos : Muharrem ayının 20. günü

19 Ağustos : Muharrem ayının 21. günü

20 Ağustos : Muharrem ayının 22. günü

21 Ağustos : Muharrem ayının 23. günü

22 Ağustos : Muharrem ayının 24. günü

23 Ağustos : Muharrem ayının 25. günü

24 Ağustos : Muharrem ayının 26. günü

25 Ağustos : Muharrem ayının 27. günü

26 Ağustos : Muharrem ayının 28. günü

27 Ağustos : Muharrem ayının 29. günü

28 Ağustos : Safer ayının 1. günü

Muharrem ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir: