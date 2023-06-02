Eskişehir'de MHP'den milletvekili adayı olan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas' saldırı mı yapıldı, kim yaptı? Muhammet Bahadır Ayas sağlık durumu ne? merak ediliyor.

28'inci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nde, Eskişehir'de MHP'den 3'üncü sıradan milletvekili adayı olan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas'ın otomobili, Tepebaşı ilçesine bağlı Boyacıoğlu Mahallesi yakınlarında 2 şüpheli tarafından durduruldu. Arama motorlarında ise Muhammet Bahadır Ayas'a saldırı mı yapıldı, kim yaptı? Muhammet Bahadır Ayas sağlık durumu ne? soruları aratılıyor.

MUHAMMET BAHADIR AYAS'A SALDIRI MI YAPILDI?

Eskişehir'de MHP'den milletvekili adayı olan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, silahlı saldırıda bacağından vuruldu. Ayas hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Henüz bilinmeyen nedenle 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Ayas, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.Ayas'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Eskişehir Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler Z.E.E. ile B.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.