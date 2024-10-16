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Muhammet Ali Metoğlu kimdir, hangi maçları yönetti? Hakem Muhammet Ali Metoğlu hangi takımlı?

Muhammet Ali Metoğlu kimdir, hangi maçları yönetti? Hakem Muhammet Ali Metoğlu hangi takımlı?
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Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak maçı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Peki, Muhammet Ali Metoğlu kimdir? Hakem Muhammet Ali Metoğlu hangi takımlı?

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 9. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor'a konuk olacağımız maçta Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan. Peki, Muhammet Ali Metoğlu kimdir? Hakem Muhammet Ali Metoğlu hangi takımlı?

MUHAMMET ALİ METOĞLU KİMDİR?

Rize doğumlu olan Muhammet Ali Metoğlu,. 1989 yılında dünyaya geldi. Genç yaşlarda hakemliğe başğana Metoğlu, kariyerinin başında alt liglerde görev almış, gösterdiği gösterdiği performansla Süper Lig seviyesine yükselmeye hak kazanmıştır.

Muhammet Ali Metoğlu Süper Lig'deki ilk görevini 2024 yılında Hatayspor ve Pendikspor arasındaki maçta üstlenmiştir. Hakemlik kariyerinin yanı sıra, asıl mesleği öğretmenlik olan Metoğlu, Rize'nin Kalkandere ilçesinde bir ortaokulda müdür olarak da görev yapmaktadır?

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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