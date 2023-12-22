Muhammed Zeki Durak kimdir? Muhammed Zeki Durak kaç yaşında, nereli? Muhammed Zeki Durak hayatı ve biyografisi!

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MUHAMMED ZEKİ DURAK KİMDİR?

1980 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Prof. Dr. M.Zeki Durak, 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Lisans eğitimi sırasında TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (BAYG) destekli bir projeyi tamamlayarak, proje çalışmalarının devamında Amerika Bileşik Devletleri'ndeki Cornell Üniversitesi'ne misafir araştırmacı olarak davet edildi. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da Cornell Üniversitesi'nden kazandığı burs ile tamamladı. Doktora eğitimi sonrası Amerika'da çeşitli firmalarda danışman olarak çalıştı.

2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünün kurucuları arasında yer aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri arasında toplam bütçe ve sayıda "En Fazla Proje Yapan Akademisyen Ödülü" dahil birçok ulusal ve uluslararası ödül aldı.

Gıda, biyoteknoloji, nanoteknoloji alanlarında patentleri, bunun yanı sıra ilgili uzmanlık alanlarında çok sayıda akademik yayını ve çalışması bulunmaktadır.

2020 – 2023 yılları arasında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevinde bulunan Durak,6 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı görevine atandı.

Durak, evli ve iki çocuk babasıdır.