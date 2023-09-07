Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde bulunuyordu. Vatandaşlar ise arama motorlarında Muhammed Yakut yakalandı mı? Muhammet Yakut bulundu mu? soruları aratılıyor.

Son aylarda sosyal medyadan yayınladığı videolarla adından söz ettiren Muhammed Yakut'un yakalanıp yakalanmadığı merak konusu oldu. Peki, Muhammed Yakut yakalandı mı? Muhammet Yakut bulundu mu?

MUHAMMED YAKUT YAKALANDI MI?

Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı. Yakut, siyasiler dahil birçok kişi hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu videolar çekiyordu.

KİMLİK KONTROLÜNDE YAKALANMIŞ

İspanyol emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlatılan ve daha sonra kırmızı bülten çıkarılan Yakut, dün İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takıldı.

İADE TALEBİ BÜYÜKELÇİLİĞE İLETİLDİ

Türkiye'nin iade talebi dolayısıyla Yakut'un yakalanmasıyla ilgili bilgilerin Madrid Büyükelçiliğine bu sabah iletildiği ve yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi. Şahıs, halihazırda Santander'de gözaltında tutuluyor. İade, Türkiye'de Adalet ve Dışişleri bakanlıklarından gelecek bilgilerin İspanya'da ulusal mahkemeye ulaştırılması ve mahkeme kararının ardından gerçekleşebiliyor.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Muhammed Yakut hakkında 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Savcılık daha sonra Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması için de Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

YAKUT'A BİLGİ AKTARMAKLA SUÇLANAN CAN TANRIYAR TUTUKLANMIŞTI

Ayrıca Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebi, Adalet Bakanlığı ilgili birimine gönderildi. Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Yakut'a bilgi aktardığı iddiasıyla Can Tanrıyar tutuklanmıştı.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Muhammed Yakut, Diyarbakırlı iş insanı. 11 Nisan 2023'ten itibaren Youtube'da 'Delilerin Delisi' rumuzu ile öne sürdüğü iddialarla tanınmaktadır. Sedat Peker'i 20 yıldan fazla süredir tanıdığını ancak samimi ilişkiler içinde olmadığını söyledi.

Muhammed Yakut da Sedat Peker gibi videolarında Mehmet Ağar hakkındaki iddiaları ile dikkat çekmektedir