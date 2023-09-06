Siyasiler dahil birçok isim hakkında çarpıcı söylemlerde bulunduğu videolarla gündeme gelen Muhammed Yakut'un İspanya'da tutuklandığı iddia edildi. Peki, Muhammed Yakut tutuklandı mı? Muhammed Yakut gözaltına mı alındı, neden alındı?

Muhammed Yakut tutuklandı mı? Sorusu, gündeme gelen haberlerin ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Son aylarda sosyal medyadan yayınladığı videolarla adından söz ettiren Muhammed Yakut isimli şahsın, İspanya'da gözaltına alındığı öne sürüldü. Yakut hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama ve kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı. Peki, Muhammed Yakut tutuklandı mı? Muhammed Yakut gözaltına mı alındı, neden alındı?

MUHAMMED YAKUT TUTUKLANDI MI?

Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı. Yakut, siyasiler dahil birçok kişi hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu videolar çekiyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Muhammed Yakut hakkında 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Savcılık daha sonra Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması için de Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Ayrıca Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebi, Adalet Bakanlığı ilgili birimine gönderildi. Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Yakut'a bilgi aktardığı iddiasıyla Can Tanrıyar tutuklanmıştı.

İADE TALEBİ BÜYÜKELÇİLİĞE İLETİLDİ

Türkiye'nin iade talebi dolayısıyla Yakut'un yakalanmasıyla ilgili bilgilerin Madrid Büyükelçiliğine bu sabah iletildiği ve yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi. Şahıs, halihazırda Santander'de gözaltında tutuluyor. İade, Türkiye'de Adalet ve Dışişleri bakanlıklarından gelecek bilgilerin İspanya'da ulusal mahkemeye ulaştırılması ve mahkeme kararının ardından gerçekleşebiliyor.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Muhammed Yakut hakkında 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Savcılık daha sonra Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması için de Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.