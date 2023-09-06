Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı. Yakut, siyasiler dahil birçok kişi hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu videolar çekiyordu. Peki, Muhammed Yakut kimdir? Muhammet Yakut nerede?

Son aylarda sosyal medyadan yayınladığı videolarla adından söz ettiren Muhammed Yakut, İspanya'da gözaltına alındı. Yakut hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama ve kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı. Arama motorlarında ise Muhammed Yakut kimdir? Muhammet Yakut nerede? soruları aratıldı.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Muhammed Yakut, Diyarbakırlı iş insanı. 11 Nisan 2023'ten itibaren Youtube'da 'Delilerin Delisi' rumuzu ile öne sürdüğü iddialarla tanınmaktadır. Sedat Peker'i 20 yıldan fazla süredir tanıdığını ancak samimi ilişkiler içinde olmadığını söyledi.

Muhammed Yakut da Sedat Peker gibi videolarında Mehmet Ağar hakkındaki iddiaları ile dikkat çekmektedir

MUHAMMED YAKUT NEREDE?

Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı. Yakut, siyasiler dahil birçok kişi hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu videolar çekiyordu.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Muhammed Yakut hakkında 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Savcılık daha sonra Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması için de Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

YAKUT'A BİLGİ AKTARMAKLA SUÇLANAN CAN TANRIYAR TUTUKLANMIŞTI

Ayrıca Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebi, Adalet Bakanlığı ilgili birimine gönderildi. Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Yakut'a bilgi aktardığı iddiasıyla Can Tanrıyar tutuklanmıştı.

YAKUT'A BİLGİ AKTARMAKLA SUÇLANAN CAN TANRIYAR TUTUKLANMIŞTI

Ayrıca Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebi, Adalet Bakanlığı ilgili birimine gönderildi. Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Yakut'a bilgi aktardığı iddiasıyla Can Tanrıyar tutuklanmıştı.