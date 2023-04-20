Son dönemlerde sosyal medyadan yayınladığı videolar ile adından söz ettiren Muhammed Yakut isimli şahsın hangi ülkede olduğu herkes tarafından merak ediliyordu. Yayınladığı son videoda nerede olduğu belli olan isim hakkında Muhammed Yakut kimdir? Muhammed Yakut mesleği ne? Muhammed Yakut nerede? soruları aratıldı.

Siyasiler dahil olmak üzere birçok isim hakkında çarpıcı iddialar ortaya atan Muhammed Yakut, yayınladığı son videoda nerede olduğu belli oldu. Arama motorlarında ise Muhammed Yakut kimdir? Muhammed Yakut mesleği ne? Muhammed Yakut nerede? soruları aratılmakta.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Muhammed Yakut, Diyarbakırlı iş insanı. 11 Nisan 2023'ten itibaren Youtube'da 'Delilerin Delisi' rumuzu ile öne sürdüğü iddialarla tanınmaktadır. Sedat Peker'i 20 yıldan fazla süredir tanıdığını ancak samimi ilişkiler içinde olmadığını söyledi.

Muhammed Yakut da Sedat Peker gibi videolarında Mehmet Ağar hakkındaki iddiaları ile dikkat çekmektedir

MUHAMMED YAKUT NEREDE?

Siyasiler dahil olmak üzere birçok isim hakkında çarpıcı iddialar ortaya atan Muhammed Yakut, yayınladığı son videoda Almanya'da olduğunu belirtti. Yakut yayınladığı son videoda, "Ben Almanya'dayım. Şimdi size konum atacağım" dedi.