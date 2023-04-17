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Muhammed Yakut kimdir? (Delilerin Delisi) Muhammet Yakut kaç yaşında, mesleği ne, nerede?

Muhammed Yakut kimdir? (Delilerin Delisi) Muhammet Yakut kaç yaşında, mesleği ne, nerede?

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan Delilerin Delisi lakaplı Muhammet Yakut, vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Muhammed Yakut kimdir? (Delilerin Delisi) Muhammed Yakut kaç yaşında, mesleği ne, nereli?

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Delilerin Delisi lakaplı Muhammet Yakut, sosyal medya platformlarında yaptığı yayın ve paylaşımlarla dikkatleri çekiyor. Peki, Muhammed Yakut kimdir? (Delilerin Delisi) Muhammet Yakut kaç yaşında, mesleği ne, nerede?

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Muhammet Yakut'un Diyarbakırlı olduğu belirtiliyor.50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen Muhammed Yakut'un iş dünyasında çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

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