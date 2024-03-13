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Muhammed Vurmaz kimdir? AK Parti Balıkesir- Edremit Belediye Başkan adayı Muhammed Vurmaz kaç yaşında, nereli?

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Cumhur İttifakı Balıkesir- Edremit Belediye Başkan adayı Muhammed Vurmaz oldu. Muhammed Vurmaz kimdir? AK Parti Balıkesir- Edremit Belediye Başkan adayı Muhammed Vurmaz kaç yaşında, nereli?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Vatandaşlar Edremit Belediye Başkan adayının kim olduğunu merak ediyor. Peki, Muhammed Vurmaz kimdir? AK Parti Balıkesir- Edremit Belediye Başkan adayı Muhammed Vurmaz kaç yaşında, nereli?

MUHAMMED VURMAZ KİMDİR?

  • Edremit doğumlu olan Muhammed Vurmaz Lisans Eğitimini İşletme Bölümünde, Yüksek Lisans Eğitimini ise Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Mahalli İdareler ve Şehircilik üzerine tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında ''Edremit Körfez Bölgesinde Yerel Yönetimlerin Tarım Sektörüne Desteği'' konulu akademik kurallara uygun proje çalışması yapmıştır.
  • 2009 yılında Edremit Belediye Başkanlığına bağlı, Edbel Ltd. Ştinde Otel Müdürü olarak iş hayatına başlamış olan Vurmaz, Edremit Belediyesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğünde ihale yetkilisi, Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Bununla birlikte Edremit ilçesinde yürütülmüş olan, UR-GE Projesi, TDİOSB Kurulum süreci gibi birçok projede görev almıştır.
  • 2020 yılı Kasım ayında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçiş yapmış, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdür V.sonrasında da Yeşil Alan, Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdür.V olarak görev yapmıştır.
  • 16.11.2022 tarihinden itibaren İlçe Hizmetleri 1.Bölge Dairesi Başkanlığını yürütmektedir.
  • Vurmaz; Evli ve 2 çocuk babasıdır.
  • 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Balıkesir- Edremit Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Balıkesir AK Parti Edremit Gündem Politika Haberler

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