Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Muhammed Tayyar Türkeş Kök oluyor ve vatandaşlar tarafından Muhammed Tayyar Türkeş Kök kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Muhammed Tayyar Türkeş kimdir? Muhammed Tayyar Türkeş kaç yaşında, ne iş yapıyor? Muhammed Tayyar Türkeş hayatı ve biyografisi!

Muhammed Tayyar Türkeş Kök kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Muhammed Tayyar Türkeş Kök kimdir? Ve Muhammed Tayyar Türkeş Kök kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Muhammed Tayyar Türkeş kimdir? Muhammed Tayyar Türkeş kaç yaşında, ne iş yapıyor? Muhammed Tayyar Türkeş hayatı ve biyografisi!

MUHAMMED TAYYAR TÜRKEŞ KİMDİR?

1980 Erzurum doğumlu. 35 yıldır Bursa'da ikamet ediyor. 20 yıllık evli ve 4 çocuk babası. Bursa Ticaret ve Sanayi İlköğretim Okulunda Orta Öğretimimi tamamladıktan sonra iş hayatına başladı. Vatani görevini tamamladıktan sonra, Açıköğretim lisesinden mezun oldu. 20 yıldır Aile Şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapan Türkeş, Halihazırda Bursa Tv Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Kestel İlçe Delegesi görevini yapmaktadır. 2015 yılından bu yana da Nilüfer Karamanspor Kulübü Başkanı olarak görev yapan Türkeş Milletin Vekili olma yolunda 27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili aday adayıdır.