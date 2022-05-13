Muhammed Nur Nahya kimdir? Cumhurbaşkanı taklidi yapan Muhammed Nur Nahya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Biyografisi! - Haberler

Bir süredir sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ettiği videolarla dikkatleri üzerine çeken Muhammed Nur Nahya Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Peki, Muhammed Nur Nahya kimdir? Cumhurbaşkanı taklidi yapan Muhammed Nur Nahya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

MUHAMMED NUR NAHYA KİMDİR?

Muhammed Nur Nahya 1998 doğumludur, aslen Şanlıurfalıdır. Haberler.com 'a konuk olan Muhammed Nur Nahya aslen Şanlıurfalıdır. Başarılı taklitleriyle gündeme gelen Muhammed Nur Nahya, İstanbul'da özel bir üniversitede eczacılık bölümü 5'inci sınıf öğrencisidir. Çektiği taklit videolarıyla milyonlarca izlenme alan Muhammed Nur Nahya TikTok, İnstagram ve Youtube hesaplarından mizah ve eğlence içerikli videolar yayınlamaktadır.

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