Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muhammed Emin Özkan kimdir? Depremzede Muhammed Emin Özkan Galatasaray paylaşımı ne?

Gündem Haberleri

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremde Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan, enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Zaniolo, genç taraftar ve tüm Türkiye için göz yaşartan bir mesaj verdi. Peki, Muhammed Emin Özkan kimdir? Depremzede Muhammed Emin Özkan Galatasaray paylaşımı ne?

Zaniolo kimdir? Zaniolo neden 7 numaralı formayı giyiyor?Zaniolo kimdir? Zaniolo neden 7 numaralı formayı giyiyor?

Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, depremde hayatını kaybeden taraftar Muhammed Emin Özkaya ve tüm Türk halkı için çok üzüntülü olduğunu ifade etti. Sarı-kırmızılıların resmi hesabından paylaşılan videoda İtalyan futbolcunun, 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan anısına bu sezon 17 numaralı formayı giyeceği görüldü. Muhammed Emin Özkan kimdir? Depremzede Muhammed Emin Özkan Galatasaray paylaşımı ne?

MUHAMMED EMİN ÖZKAN KİMDİR?

Muhammed Emin Özkan , yeni transfer Zaniolo transferi için özel video paylaşmış ancak aynı günün sabahında depremde hayata gözlerini yumdu.

Galatasaray'ın paylaştığı videoda yeni transfer Zaniolo, "Muhammed ve tüm Türk halkı için çok üzgünüm. Destek için ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım." ifadelerini kullandı.

Zaniolo'nun videoda, 17 yaşında hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan anısına 17 numaralı formayı giyeceği görüldü.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Nicolo Zaniolo Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title