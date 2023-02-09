Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremde Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan, enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Zaniolo, genç taraftar ve tüm Türkiye için göz yaşartan bir mesaj verdi. Peki, Muhammed Emin Özkan kimdir? Depremzede Muhammed Emin Özkan Galatasaray paylaşımı ne?

Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, depremde hayatını kaybeden taraftar Muhammed Emin Özkaya ve tüm Türk halkı için çok üzüntülü olduğunu ifade etti. Sarı-kırmızılıların resmi hesabından paylaşılan videoda İtalyan futbolcunun, 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan anısına bu sezon 17 numaralı formayı giyeceği görüldü. Muhammed Emin Özkan kimdir? Depremzede Muhammed Emin Özkan Galatasaray paylaşımı ne?

MUHAMMED EMİN ÖZKAN KİMDİR?

Muhammed Emin Özkan , yeni transfer Zaniolo transferi için özel video paylaşmış ancak aynı günün sabahında depremde hayata gözlerini yumdu.

Galatasaray'ın paylaştığı videoda yeni transfer Zaniolo, "Muhammed ve tüm Türk halkı için çok üzgünüm. Destek için ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım." ifadelerini kullandı.

Zaniolo'nun videoda, 17 yaşında hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan anısına 17 numaralı formayı giyeceği görüldü.