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Muhammed Deif kimdir? Muhammed Deif öldürüldü mü?

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Muhammed Deif, kimdir ve öldürüldü mü soruları gündeme geliyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine yaptığı ziyaret sırasında Tahran'da suikasta kurban giden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin ölümü sonrasında İsrail'den geniş yankı uyandıran bir açıklama daha geldi.

İsrail ordusu, savunma teşkilatının son iki haftadır hava saldırısının Deif'i öldürdüğünden emin olduğunu; ancak Deif'in ölümünü kesin olarak teyit eden ek istihbaratı ancak son saatlerde aldıklarını söyledi. Peki, Muhammed Deif kimdir? Muhammed Deif öldürüldü mü?

MUHAMMED DEIF KİMDİR?

Savunma Kuvvetleri'nden yapılan duyuruda Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'in 13 Temmuz'da gerçekleşen hava saldırısında öldürüldüğü ifade edildi. 7 Ekim saldırılarının planlayıcısı olarak adı geçen Deif, Gazze tünellerinin mimarı olarak biliniyor. İsrail ordusu, savunma teşkilatının son iki haftadır hava saldırısının Deif'i öldürdüğünden emin olduğunu; ancak Deif'in ölümünü kesin olarak teyit eden ek istihbaratı ancak son saatlerde aldıklarını söyledi.

"HAMAS VE HİZBULLAH ÖLDÜĞÜNÜ BİLİYORDU"

Kaynaklar, Hamas ve Hizbullah'ın bazı üyelerinin Deif'in öldüğünü bir süredir bildiğini ancak Hamas'ın bazı üyelerinin geniş operasyonel ağdan kopuk olunması nedeniyle konudan haberdar olmayabileceklerini iletti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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