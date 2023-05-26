Muhammed Cangören kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Muhammed Cangören kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Muhammed Cangören kimdir? Muhammed Cangören kaç yaşında, nereli? Muhammed Cangören hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Muhammed Cangören, İkinci Bahar dizisinde rol alarak dizi serüvenini başlatmıştır. Yalı Çapkını dizisindeki Saffet Ağa rolüyle adından söz ettiren Muhammed Cangören kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Muhammed Cangören kimdir? Muhammed Cangören kaç yaşında, nereli? Muhammed Cangören hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…

MUHAMMED CANGÖREN KİMDİR?

Ortaokulda tiyatroya başlamış ve 1969 yılında Afganistan televizyonlarında çalışmaya başlamıştır. 25-30 civarında televizyon filmi bulunmaktadır. 1982 yılında Türkiye'ye gelen oyuncu önce Gaziantep'te çocuk tiyatroları yapmıştır. Türkçeyi de bu yıllarda öğrendi. Daha sonra 1998 yılında İkinci Bahar dizisinde rol alarak dizi serüvenini başlatmıştır. Ayrıca Üvey Baba dizisinde de Hanım Ağa'nın adamı olan Nedim karakterini canlandırmıştır. 2002 yılında Berivan dizisinde Kara Duran karakterini canlandırmıştır.

2003 yılında Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü adlı karakter ile halkın beğenisini toplamıştır. Daha önce oynadığı karakterlerin haricinde en çok "Kurtlar Vadisi"ndeki rolü ile bilinmektedir. Pek çok seyirci adını bilmediği halde ona karşı bu oyunu ile büyük ilgi duymuştur. "Deli Deli Olma (2009)" isimli filmde, "Allahyar" karakterini canlandırmıştır. 2010 yılında Osman Sınav'ın "Sakarya Fırat" adlı dizisinde, "Sıtkı Seyitoğlu" karakterini başarıyla canlandırmıştır. Ayrıca 30 Kasım 2012'de vizyona giren Ben Affleck'in yönetmen ve oyuncu olarak yer aldığı Operasyon: Argo filminde dükkanının fotoğrafının çekilmesine çok sinirlenen bir İranlı esnafı canlandırmıştır. Filmde Farsça konuşmuştur.

2020 ile 2021 yıllarında, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Hamdi Baba karakterini canlandırdı.