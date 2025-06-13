"Muhammed Bakıri kimdir?" sorusunun yanıtı, onu sadece bir asker olarak tanımlamaktan öteye geçiyor. İran-Irak Savaşı'nda görev almış bir istihbarat uzmanı ve aynı zamanda akademik kariyere sahip bir komutan olan Bakıri, İran'ın savunma politikalarının şekillenmesinde önemli bir figür olarak öne çıkıyor. Peki, Muhammed Bakıri kimdir? İran Genelkurmay Başkanı Bagheri öldürüldü mü? İşte detaylar...

MUHAMMED BAKIRİ KİMDİR?

İran İslam Devrim Muhafızları komutanı. Şu anda İran'da mevcut olan en üst düzey askeri makam olan İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmaktadır. İran-Irak Savaşı'ndan tecrübesi olan bir askeri istihbarat uzmanıdır. Siyasi coğrafya alanında doktora yaptı. İran Yüksek Ulusal Savunma Üniversitesi'nde ders vermektedir.

Genelkurmay Başkanlığında İstihbarat ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken 28 Haziran 2016 tarihinde İran Dini Lideri Ali Hamaney tarafından Hasan Firuzabadi'nin yerine İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

"İRAN GENELKURMAY BAŞKANINI ÖLDÜRDÜK"

İsrail ordusu, İran'ın Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mohammad Bagheri'yi hava saldırısıyla öldürdüğünü duyurdu. İran Devlet Televizyonu da, Bagheri'nin İsrail'in hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI DA ÖLDÜRÜLDÜ

İran basını, İsrail'in başkent Tahran'a düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Feridun Abbasi ve nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi'nin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

HAMANEY'DEN YENİ ATAMALAR

İran dini lideri Ali Hamamey, Genelkurmay Başkanlığı vekilliğine Habibullah Seyyari'yi, Devrim Muhafızları Komutanlığına da Ahmed Vahidi'yi atadı

"AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEKLER"

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail saldırılarına sert cevap vereceklerini söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Şikarçi, İsrail'in ülkesine saldırılarını değerlendirdi. Şikarçi, "İsrail, İran'a saldırılarını ABD'nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler. İran silahlı kuvvetlerinin sert karşılığını beklesinler." dedi. İranlı yetkili, İsrail saldırısında bazı komutanların hayatını kaybettiğini belirtti.

İRAN HAVA SAHASI KAPATILDI

Öte yandan Sivil Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü Mehdi Ramazani, ülkenin hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.