DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Haberler.com YouTube kanalına konuk oldu. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe 'nin konuğu olan Ali Babacan, siyasete nasıl başladığını ve AK Parti'den neden ayrılıp yeni bir parti kurduğunu anlattı. Altılı masa hakkında açıklamalarda bulunan Babacan, ortak adayla ilgili görüşlerini paylaştı. Peki, Muhalefet Cumhurbaşkanı adayı ne zaman belli olacak?Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? Detaylar haberimizde...

MUHALEFET CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuk olduğu Haberler.com YouTube kanalında altılı masanın ortak adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Babacan ortak adayın belirlenmesiyle ilgili, "Uzlaşı olması için her parti kendi hazırlığını yapacak, bitirecek sonra kendi hazırlığını masaya koyacak sonrada masada bunlar konuşulacak. Şu anda da tam o aşamaya geçiyoruz. Temel politikalarda uzlaşma olmadan ortak aday belirlenmesinin uygun olmadığını düşünüyoruz. Ortak adayı belirlediğimiz gün ortak adaya'Tarımda ne düşünüyorsun?' diye soracaklar. Çünkü şuanki sistem tek bir kişide bütün icra yetkisini topluyor. Altı parti desteklese de icra yetkisi tek bir kişide toplanacak. Dolayısıyla o bir kişinin ne yapacağı, nasıl yapacağını adaylığıyla birlikte deklare etmesi gerekiyor. Yani cumhurbaşkanı adayının bir seçim beyannamesi olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MUHALEFET CUMHURBAŞKANI ADAYINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Seçim adayının belirlenmesinde geç kalınmadı mı?' sorusuna şu sözlerle cevap verdi: "Avrupa'da parlamanter sisteminin olduğu ülkelerde seçim sonrası koalisyon protokolü çalışması olur. Koalisyon protokolü çalışmaları da 2-3 ayda biter. Eğer her parti hazırlığını iyi yaptıysa her partinin farklı alanlarda hazırlıklarını bir araya getirmek 2-3 ay gibi sürelerdir. Avrupa demokrasilerinde bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda 6 partinin ortak çalışma iradesi oluştuğu anda ilkeler ve hedefler bazında çalışılması birkaç aylık süreçtir."