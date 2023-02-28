İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6'lı Masa'nın adayının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bilgi verdi. Peki, Muhalefet adayı kim olacak? Muhalefetin adayı kim, ne zaman belli olacak?

Muhalefet adayı kim olacak? İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6'lı Masa'nın adayının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bilgi verdi. Peki, Muhalefet adayı kim olacak? Muhalefetin adayı kim, ne zaman belli olacak? Detaylar...

MUHALEFETİN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6'lı Masa'nın tüm paydaşlarının 2 Mart'taki toplantıya hazırlandığını belirtti. 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının açıklanması için tarih veren Zorlu, "Milletimiz müsterih olsun, 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"2 MART'TA MİLLET İTTİFAKI 13. CUMHURBAŞKANINI BELİRLEYECEK"

Zorlu, toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'i ziyaretinin ardından tüm paydaşların adım adım 2 Mart'taki toplantıya hazırlandığını vurgulayan Zorlu, şunları dile getirdi: "Görüşmeden sonra bazı yayınlarda, değerlendirmelerde 'aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu' ya da bize atfen kullanılan ve asla kabul etmeyeceğimiz 'pazarlık' gibi birtakım ifadelerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır. Ama milletimiz müsterih olsun, 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz, İYİ Parti olarak milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz. Bu sorumlulukla Genel Başkanımız görüşmelerini gerçekleştiriyor."

"GRUBUMUZ, GENEL BAŞKANIMIZI TAM OLARAK YETKİLENDİRDİ"

İstişareye önem veren bir parti olduklarını belirten Zorlu, dün Akşener'in milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle uzun bir toplantı yaptığını aktardı. Zorlu, "Burada deprem konusundaki gelişmelerin yanı sıra elbette bu konular konuşuldu. Tümüyle ilgili oybirliğiyle İYİ Parti milletvekili grubumuz, Sayın Genel Başkanımızı tam olarak yetkilendirmiştir, 2 Mart'taki toplantı için. Yarın da Genel İdare Kurulu gerçekleşecek. Bu şekilde milletimizin istek ve iradesini masaya götürmek suretiyle nihai neticeye ulaşmanın gayreti içerisinde olacağız." açıklamasında bulundu.

"SEÇİM OLMAK ZORUNDA"

"Seçimin olabilirliğinden ziyade seçim olacak. Olmak zorunda çünkü anayasamızda açıkça kurallar belirlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanının 14 Mayıs'a ilişkin bir açıklama yapacağını biliyoruz, henüz gerçekleşmiş bir konu değil. Böyle olmazsa bile 18 Haziran belirlenmiş seçim tarihidir. İYİ Parti ister 14 Mayıs'ta olsun ister 18 Haziran'da olsun, yapılacak seçimlere hazırdır. Milletimizin değişim istediğinin farkındadır ve bunu üstlenmeye kararlıdır."

"KULLANDIKLARI OYUN GELDİKLERİ İLDE GEÇERLİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Partinin, deprem bölgesindeki vatandaşların oy kullanımına ilişkin çalışmasını hatırlatan Zorlu, "Göç hareketliliğini de esas alarak vatandaşların bulundukları yerde yaşamalarına devam etmelerini isteyen bir siyasi parti olarak yapılacak seçimlerde deprem bölgesinden başka illerimize gitmiş vatandaşlarımızın oy kullanırken kullandıkları iradenin ve oyun geldikleri ilde geçerli olmasını istiyoruz. Oyunun geldiği ilin iradesini yansıtmasını istiyoruz." görüşünü paylaştı. Zorlu, bu amaçla Seçim İşleri Başkanlığınca bir çalışma hazırlandığını söyledi.